Предвиждат 1860 евро стартова заплата за младите лекари

Властта прекрои проектобюджета на Здравната каса. В него са заложени допълнителни 260 милиона евро за увеличаване на заплатите на лекарите специализанти и медицинските специалисти в болниците. Предстои лекарският съюз и касата да договорят правилата, по които ще се разпределят допълнителните средства.

Парите за увеличение на заплатите на медицинския персонал в болниците не са за сметка на здравните вноски.

доц. Петко Стефановкси, управител на НЗОК: "В бюджета ни се създава нов ред за трансфери от централния бюджет 260 милиона евро. Тези пари не са от здравноосигурителни вноски." Явор Пенчев, председател на НС на НЗОК: "Така наречените от вас млади лекари, ще получат сумата, която искаха, а именно 150% от средното брутно възнаграждение, което прави 1860 евро минимално възнаграждение за тях. А медсестри, акушерки и други категории персонал получават 125% от средната брутна заплата, което прави 1550 евро възнаграждение".

Още не е ясно как допълнителните средства ще бъдат разпределени между отделните болници.

Петко Стефановкси, управител на НЗОК: "Преди с БЛС да разработим методика, по която да се разпределят тези пари. Да уточним лекарите, които ще получават."

Решението парите за заплати на младите лекари да бъдат заложени в проектобюджета на Здравната каса е взето от Света за съвместно управление вчера.

Явор Пенчев, председател на НС на НЗОК:"Тук имаме политическо съгласие и смятам,ч е този бюджет ще бъде приет в този вид и в Народното събрание."

В проектобюджета е заложено увеличение на всички здравноосигурителни плащания.

Доц. Петко Стефановкси, управител на НЗОК: "Опитахме се да запазим всички постигнати нива, както бяха през 2025г. И по всяко едно перо имаме увеличение с по 6 до 9% на брутния разход."

Най-много пари са заделени за лекарства и болници. Предвижда се здравната каса да плаща биомаркерите за онкоболни.