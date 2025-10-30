БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена

Снимка: БТА
В Карлово общинският съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ-Сопот и на германската фирма "Райнметал".

В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост.

Теренът е 518 декара.

Договорът беше подписан преди ден в Министерския съвет. В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат са включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

По време на гласуването в общинския съвет е организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.

#статут на земята #завод за барут и боеприпаси #"Райнметал" # ВМЗ-Сопот

