Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена

В Карлово общинският съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ-Сопот и на германската фирма "Райнметал".

В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост.

Теренът е 518 декара.



Договорът беше подписан преди ден в Министерския съвет. В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат са включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.

По време на гласуването в общинския съвет е организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.