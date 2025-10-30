Новият завод за барут: В Карлово гласуват промяна на статута на терена

В момента той е със статут на горска територия
В Карлово общинският съвет гласува процедура за терена, върху който ще бъде изграден новият завод за барут, съсобственост на ВМЗ-Сопот и на германската фирма "Райнметал".
В момента земята е със статут на горска територия - публична държавна собственост.
Теренът е 518 декара.
Договорът беше подписан преди ден в Министерския съвет. В изграждането на новия завод ще бъдат вложени 1 милиард евро, а в производството ще бъдат са включени и 155-милиметрови артилерийски снаряди.
По време на гласуването в общинския съвет е организиран протест с искане да се проведе обществено обсъждане на проекта.