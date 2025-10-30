БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите гласуват промени в Закона за отбраната

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Какво още предвижда програмата им?

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

У нас депутатите ще разгледат проекта на процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция.

Освен това народните представители ще гласуват на второ четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.

В Закона се регламентират обезщетенията при инциденти възникнали при изпълнение на служебните задължения и образователните стандарти при обучение.

Депутатите ще трябва да приемат и измененията в Договора за доставка на ракети Sidewinder, свързани с коригирани срокове за доставка детайли за съхранение.

#дневен ред #НС #закон за отбраната #промени

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
4
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
5
Увеличават броя на психолозите, за да намалят агресията в училище
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на Народното събрание (ОБЗОР)
6
Оставка, ротация, нов председател: Рая Назарян застана начело на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Политика

Депутатите отхвърлиха предложение за ограничаване на достъпа до власт на санкционирани по "Магнитски"
Депутатите отхвърлиха предложение за ограничаване на достъпа до власт на санкционирани по "Магнитски"
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик
Чете се за: 01:32 мин.
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
Чете се за: 01:10 мин.
Шефовете на ДАР и ДАТО ще се избират от Народното събрание Шефовете на ДАР и ДАТО ще се избират от Народното събрание
Чете се за: 04:52 мин.
НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" НС отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем" В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ