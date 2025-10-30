БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алекс Николов избухна с 29 точки за победата на Кучине Лубе над шампиона Итас Трентино в италианската Суперлига

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Националът отново бе най-резултатен за своя тим.

Александър Николов и тимът на Кучине Лубе (Чивитанова) постигаха първи успех в италианската Суперлига този сезон.

Воденият от Джампаоло Медей отбор победи шампиона Итас Трентино (Тренто) с 3:1 (25:23, 25:23, 22:25, 25:22) в мач от третия кръг на първенството.

Алекс Николов направи пореден страхотен мач, като отбеляза 29 точки (4 аса, 1 блокада) и бе най-резултатен. С 14 точки се разписа Ерик Льоепки (3 аса, 1 блокада).

За състава от Тренто Алесандро Микелето се отчете с 22 точки (3 аса, 2 блокади), с 14 точки завърши Тео Форе (1 ас).

В четвъртия кръг Лубе играе с Чистерна Волей на 2 ноември (неделя) от 19:00 ч. б.в., а Трентино излиза срещу Рана Верона ден по-рано, в 19:00 ч.

#Кучине Лубе (Чивитанова) #Итас Трентино (Тренто) #Алекс Николов

