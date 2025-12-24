БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Елица Атанасийевич и Паниониос спечелиха историческа Суперкупа на Гърция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Воденият от Драган Нешич тим надделя над шампиона Олимпиакос с 3:2

елица атанасийевич паниониос спечелиха историческа суперкупа гърция
Слушай новината

Националката Елица Атанасийевич стана част от историческия успех на Паниониос (Атина), който спечели първата си титла в 99-годишната история на клуба след полунощен трилър срещу Олимпиакос.

Воденият от Драган Нешич тим надделя над шампиона Олимпиакос с 3:2 (25:22, 21:25, 26:24, 22:25, 15:12) в мач, продължил 136 минути, и вдигна Суперкупата на Гърция след истински трилър.

Така тимът от Неа Смирни сложи край на 99-годишно чакане за трофей, след като още през 1926 г. е сред пионерите в създаването на женски волейболни отбори в страната.

Елица Атанасийевич завърши с 7 точки. Най-резултатна бе Полина Рахимова с 30 точки (1 ас), с 21 точки приключи Катерина Закхаиу (1 ас, 7 блокади).

#Паниониос (Атина) #Елица Атанасийевич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски волейбол

Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино
Чете се за: 00:42 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК (Люблин) са на полуфинал за Купата на Полша Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК (Люблин) са на полуфинал за Купата на Полша
Чете се за: 00:45 мин.
Солиден Александър Николов в тъжен мач за Лубе в Купата на Италия Солиден Александър Николов в тъжен мач за Лубе в Купата на Италия
Чете се за: 02:55 мин.
Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков отпадна от Купата на Италия Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков отпадна от Купата на Италия
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ