Елица Атанасийевич и Паниониос спечелиха историческа Суперкупа на Гърция

Националката Елица Атанасийевич стана част от историческия успех на Паниониос (Атина), който спечели първата си титла в 99-годишната история на клуба след полунощен трилър срещу Олимпиакос.

Воденият от Драган Нешич тим надделя над шампиона Олимпиакос с 3:2 (25:22, 21:25, 26:24, 22:25, 15:12) в мач, продължил 136 минути, и вдигна Суперкупата на Гърция след истински трилър.

Така тимът от Неа Смирни сложи край на 99-годишно чакане за трофей, след като още през 1926 г. е сред пионерите в създаването на женски волейболни отбори в страната.

Елица Атанасийевич завърши с 7 точки. Най-резултатна бе Полина Рахимова с 30 точки (1 ас), с 21 точки приключи Катерина Закхаиу (1 ас, 7 блокади).