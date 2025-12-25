Симеон Николов поведе Локомотив към финал за Суперкупата на Русия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът с нов силен мач за тима от Новосибирск.

Симеон Николов Локомотив
Снимка: lokovolley.com
Слушай новината

Българският национал Симеон Николов изигра ключова роля за класирането на клубния си отбор Локомотив (Новосибирск) на финала за Суперкупата на Русия. Тимът, воден от Пламен Константинов, постигна ценен успех над Динамо (Москва) с 3:1 гейма (21:25, 25:20, 25:13, 30:28) в първия полуфинал, който се проведе в Санкт Петербург.

Николов направи впечатляващ мач, като демонстрира стабилност и лидерство в решаващите моменти. Допълнителна емоция за младия разпределител донесе присъствието на семейството му по трибуните – в залата бяха родителите му Мая Николова и Владимир Николов, сестра му Дария и брат му Филип.

В спора за трофея Локомотив ще се изправи срещу победителя от другия полуфинал, в който шампионът за 2025 година Зенит Казан среща финалиста в първенството и Купата на Русия – Зенит Санкт Петербург.

