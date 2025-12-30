БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков отпадна от Купата на Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Монца загуби от Тренто, който продължава към полуфиналите.

мартин атанасов обратно националния отбор волейбол
Слушай новината

Актуалният италиански шампион Тренто се наложи над Монца с 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) в турнира за Купата на Италия по волейбол и намери място във финалната четворка.

В състава на Монца бяха националът Мартин Атанасов, който завърши с две точки, както и младежкият национал Жасмин Величков, който се появи като резерва.

Най-резултатен в мача бе италианският национал Алесандро Микиелето от Тренто, който отбеляза 15 точки за успеха.

На полуфинала за Купата на Италия Тренто ще играе срещу победителя от двубоя между Пиаченца и Модена, който е днес.

#Жасмин Величков #ВК Монца #ВК Тренто #Мартин Атанасов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
2
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
3
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски волейбол

Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Аспарух Аспарухов бе най-резултатен при успеха на Шлепск над Ястржембски в Полша
Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино Алекс Николов над всички, но Кучине Лубе Чивитанова загуби от Итас Трентино
Чете се за: 00:42 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК (Люблин) са на полуфинал за Купата на Полша Алекс Грозданов и тимът на Богданка ЛУК (Люблин) са на полуфинал за Купата на Полша
Чете се за: 00:45 мин.
Солиден Александър Николов в тъжен мач за Лубе в Купата на Италия Солиден Александър Николов в тъжен мач за Лубе в Купата на Италия
Чете се за: 02:55 мин.
Матей Казийски и Цветан Соколов най-резултатни при победа на Халкбанк в Турция Матей Казийски и Цветан Соколов най-резултатни при победа на Халкбанк в Турция
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На Богоявление в Калофер На Богоявление в Калофер
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ