Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков отпадна от Купата на Италия

Актуалният италиански шампион Тренто се наложи над Монца с 3:0 (25:13, 25:19, 25:19) в турнира за Купата на Италия по волейбол и намери място във финалната четворка.

В състава на Монца бяха националът Мартин Атанасов, който завърши с две точки, както и младежкият национал Жасмин Величков, който се появи като резерва.

Най-резултатен в мача бе италианският национал Алесандро Микиелето от Тренто, който отбеляза 15 точки за успеха.

На полуфинала за Купата на Италия Тренто ще играе срещу победителя от двубоя между Пиаченца и Модена, който е днес.