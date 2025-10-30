Забранено за тротинетки в центъра на Асеновград - глобата е 500 лева

Асеновград става поредният град в България, който забранява преминаването на електрически тротинетки по пешеходната зона. Мярката се взима след поредица от инциденти с пострадали хора от този вид превозни средства, които са все по-популярни сред младите хора.

По неофициални данни през последните два месеца са станали 4 тежки сериозни инциденти.

Как ще се следят нарушителите и какви са санкциите, на които подлежат?

"За момента сме поставили табели само в центъра на града. Ще бъдат поставени и на други пешеходни зони в града. Ще бъдат налагани и санкции", поясни в "Денят започва" Димитър Воденичаров, който е експерт по транспорта в Община Асеновград.

Той поясни, че ще бъдат провеждани акции, а санкциите са в размер на 500 лева. Задължително за непълнолетните граждани, които използват тротинетки е да носят каски. Не трябва да се превозват други пътници, както и да се говори по телефона.

Димитър Воденичаров изрази надежда мерките да дадат резултат.

