Защо в Бургас мирише на нефт?

През последните дни в Бургас постъпват сигнали за силни нефтени миризми в няколко квартала на града. Жителите казват, че те се усещат най-често сутрин и вечер, а институциите ги свързват с изпарения от танкерите в морето.

Има ли установени превишения в качеството на въздуха?

"В морето имаше сериозно вълнение и аз твърдя, че предпочитам да предизвикам дискомфорт у някои, отколкото да рискуваме да направим по-голяма щета като замърсяване. Не е проблемът в претоварването, проблемът е в самия танкер, който е натоварен с нефт. Когато има разлика в температурите - сутрин е 6,7,8 градуса, на обед става 20. Това нещо предизвиква нагряване на танкера, на товара. Всеки нефт се изпарява и дава газове", заяви инженер Живко Петров - директор на "Морска администрация" - Бургас.

"Винаги, когато вятърът докара миризма в града получаваме сигнали - групово. През последната седмица получихме 7 сигнала", каза в "Денят започва" Павел Маринов - директор на РИОСВ-Бургас.

Той обясни, че денонощно се следят показателите на двете неподвижни станции и не са установени нарушения. Ако има такива - веднага ще бъдат предприети мерки. Поясни, че не е налице опасност от миризмите, които така или иначе не могат да бъдат "измерени".

