При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели доверието?

Сериозен е отливът от крайнодесните идеи, коментират анализатори
Извънредни парламентарни избори в Нидерландия - проевропейската центристка партия "Д66" и крайнодясната популистка "Партия на свободата" на Герт Вилдерс ще имат еднакъв брой депутати в 150 - местната Долна Камара.
И двете формации ще имат по 26 мандата. Това сочат последните данни при обработени около 95% от избирателните протоколи.
Това не са окончателните резултати, но е ясно, че има сериозен отлив от крайнодесните идеи, коментират анализатори.
Нидерландия отново ще се управлява от коалиция, но без партията на Вилдерс, защото останалите партии заявиха в кампанията, че няма да се коалират с него.