При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели доверието?

Извънредни парламентарни избори в Нидерландия - проевропейската центристка партия "Д66" и крайнодясната популистка "Партия на свободата" на Герт Вилдерс ще имат еднакъв брой депутати в 150 - местната Долна Камара.



И двете формации ще имат по 26 мандата. Това сочат последните данни при обработени около 95% от избирателните протоколи.

Това не са окончателните резултати, но е ясно, че има сериозен отлив от крайнодесните идеи, коментират анализатори.

Нидерландия отново ще се управлява от коалиция, но без партията на Вилдерс, защото останалите партии заявиха в кампанията, че няма да се коалират с него.