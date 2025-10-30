Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"

В София отнеха защитени видове змии, отглеждани незаконно в частен имот. Това се случи, след като вчера едно от влечугите е напуснало дома, в който е било отглеждано и се е промъкнало в съседски апартамент.

"Това, което знам е, че четири змии се отглеждат в един апартамент и други животни, които се ползват за храна. Две от тях не са опасни, но останалите две са наистина опасни. Едната змия е избягала и е посетила апартамент на долния етаж. Човекът си я е намерил на крака, изплашили са се и са я изхвърлили извън прозореца", каза в "Денят започва" Лилия Донкова - кмет на район "Враждебна".

Подадени са 4 сигнала до районната администрация. От общината са се свързали с РИОСВ. Още вчера е издадена заповед животните да бъдат иззети. Те са отведени в зоологическата градина, където ще бъдат отглеждани.

Собственикът на змиите не е представил документ за собственост, така че няма причина те да бъдат върнати отново при него. Не се отглеждат, както е редно, поясни Лилия Донкова, а "в кутии в гардероба".

"При проверката е установено, че самите змии са с разхождали из самия апартамент. Но са прибрани в кутии заради самата проверка".

Собственикът на влечугите твърди, че е ветеринар, но това не е доказано по никакъв начин.

Според Семо Младенов, който е брат на собственика на влечугите, "винаги могат да се отглеждат такива животни". Но поясни, че той е най-потърпевш от цялата случка, защото комшиите ще се приберат вкъщи, а "аз трябва да се прибера в това място".

"Опитах се да не стресирам съседите, защото ако разберат, че има такива животни, може и да се стресират. Имат и малки деца".

Допълни, че самият той е пускал сигнали срещу брат си, защото влечугите не са отглеждани по правилния начин, а именно в терариуми.

Проблемът е в неговата немърливост, заяви той.

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян