За какво да внимаваме при покупките на аксесоари за Хелоуин?

Хелоуин може да е забавен празник, но крие и рискове – от леснозапалими костюми и опасни маски до стоки без гаранция за безопасност. За какво трябва да внимаваме при покупките около празника обясни в "Денят започва" Габриела Руменова, която е основател на платформата „Ние, потребителите“.

След като обичаят навлезе и у нас, интересът към костюми, маски и аксесоари нарасна, но и опасностите не са малко.

"Основните рискове за потребителите са от поставянето на равенство между качество и безопасност. Хората си мсилят така – това е един празник, ще си купя костюм,маска, сувенир, ще го ползвам буквално няколко часа. Не си струва да инвестирам много средства в него", обясни Габриела Руменова.

Според нея най-големите опасности идват от леснозапалимите материали и малките елементи по костюмите и маските.

"Основният риск е свързан с материите – те обикновено са лесно запалими. При запалване може да се възпламени и костюмът, и съответно този, който го носи“, обясни още представителят от "Ние, потребителите".

Тя съветва детските костюми да нямат връзки, които могат да се закачат и предизвикат инцидент.

Друг сериозен проблем са батериите в светещите аксесоари, които могат да застрашат здравето и живота на децата.

"Преди около 10 дни едно момче в Нова Зеландия беше оперирано, защото се беше стигнало до некроза в резултат на поглъщането на няколко десетки батерии. Знаете, че тези батерии са магнитни, залепват се и това води до смърт на клетки в живия организъм. Много е опасно. Тези батерии са забранени в Нова Зеландия, но могат да се купят онлайн от други държави. Ето това е рискът, когато пазаруваме през интернет."

Руменова препоръчва потребителите винаги да проверяват дали продуктите имат маркировка CE.

"Трябва да погледнем дали има този познат вече на всички ни знак CE. Това означава, че продуктът отговаря поне на минималните стандарти и изисквания за безопасност", каза тя.

Вижте целия разговор с Габриела Руменова във видеото.