"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей отваря врати

В "Денят започва" гостуваха проф. Сергей Игнатов и Н.Пр. Надер Саад - посланик на Египет в България по повод откриването на големия Египетски музей.

За първи път заедно ще бъдат показани 5000 артефакти, а над 250 артисти от 79 държави ще изнесат грандиозен спектакъл.

"20 години чакахме този момент, защото новият голям музей започна да се строи през 2005 и сега ще го открием официално т.е. 20 години ни бяха необходими на Египет, на целия свят, за да стигнем до този момент. Имаме големи очаквания от този музей, заради голямото пространство - половин милион квадратни метра. Близо 100 000 артефакти ще бъдат показани, някои от тях за първи път", разказа Н.Пр. Надер Саад - посланик на Египет в България.

В музея, допълни той, ще има 7000 квадратни метра, посветени на Тутанкамон. Това е огромно постижение за моята родина, а и за целия свят, защото това е наследство, което принадлежи на цялото човечество, каза той.

"Ние казваме, че всеки път като копнеш в Египет и намираш нещо. Така, че усилието е огромно. Когато български мисии участват в тези усилия това също е добре дошло. Никога не отказваме достъп на научни мисии".

Проф. Сергей Игнатов каза в "Денят започва", че този музей според него е Осмото чудо на света.

Ще има дори и детски музей с интерактивна дейност.

"Този музей е интересен с това, че можеш да тръгнеш да разглеждаш Египет хронологично. Това е най-големият музей в света, посветен на една цивилизация. Около 20 000 предмета в него - никой досега не ги е виждал".

