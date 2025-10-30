Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж

Петима нови заподозрени са били задържани във връзка с големия обир в Лувъра, съобщи Ройтерс като цитира изявление на френския прокурор пред радио RTL.

По-рано днес френската телевизия BFMTV съобщи, че още един човек е бил арестуван в района на Париж по подозрение, че е бил на мястото на престъплението на 19 октомври, когато беше извършен обирът.

Новите арести следват задържането през уикенда на двама мъже, които според парижката прокуратура "частично" са признали участието си в кражбата на бижута от зала "Аполон".