БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Новите арести следват задържането през уикенда на двама мъже

международни куратори обирът лувъра подкопава основната мисия музеите
Снимка: БТА
Слушай новината

Петима нови заподозрени са били задържани във връзка с големия обир в Лувъра, съобщи Ройтерс като цитира изявление на френския прокурор пред радио RTL.

По-рано днес френската телевизия BFMTV съобщи, че още един човек е бил арестуван в района на Париж по подозрение, че е бил на мястото на престъплението на 19 октомври, когато беше извършен обирът.

Новите арести следват задържането през уикенда на двама мъже, които според парижката прокуратура "частично" са признали участието си в кражбата на бижута от зала "Аполон".

#обирът в Лувъра #заподозрени

Последвайте ни

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
2
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
6
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Европа

Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели доверието? При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели доверието?
Чете се за: 00:47 мин.
Проевропейската либерална партия печели в Нидерландия Проевропейската либерална партия печели в Нидерландия
Чете се за: 01:57 мин.
Проевропейска центристка партия води на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия Проевропейска центристка партия води на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия
Чете се за: 00:45 мин.
Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично вината си Двамата мъже, арестувани за обира в Лувъра, са признали частично вината си
Чете се за: 01:17 мин.
Предсрочни избори в Нидерландия: Ще може ли популистите да формират ново коалиционно правителство? Предсрочни избори в Нидерландия: Ще може ли популистите да формират ново коалиционно правителство?
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните й активи
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей отваря врати "20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей отваря врати
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 07:40 мин.
По света
При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ