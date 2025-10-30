БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Творци, артисти, читалищни и научни дейци бяха отличени с наградата "Златен век" (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Още
Запази
творци артисти читалищни научни дейци бяха отличени наградата златен век снимки
Слушай новината

Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата за техния принос в развитието на българската култура и духовност с награда "Златен век" по случай Деня на народните будители - 1 ноември.

Церемонията се състоя в галерия "Средец" на Министерството на културата.

Винаги съм смятал, че културата, образованието и науката вървят заедно в изграждането на една нация, каза министърът на културата Мариан Бачев, който връчи отличията.

"Неслучайно от много години работя с деца, защото знам, че в образованието на тези деца, когато им посееш зрънцето на любовта към изкуството и към това да уплътняват свободното си време по разумен начин, се крие пътят към изграждането на смислени хора, които имат друг поглед върху живота си. Те са облагодетелствани, защото имат сетивата за добавената стойност, която получават от културата. От изключителна важност е една нация да върви напред – и това не са клишета или празни приказки, защото през годините е доказано, че има огромно значение", каза още културният министър.

За изключителен принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство "Златен век" - огърлие и грамота получиха директорът на Регионалния исторически музей - Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев (на снимката) и певицата Йорданка Христова.

За значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство "Златен век" - звезда и грамота получиха арх. Стефан Стайнов, пианистът проф. Иван Дреников, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, оперната певица Веселина Кацарова, писателят и публицист Весела Люцканова Иванова и писателката Здравка Евтимова (на снимката).

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство "Златен век" - печат на Цар Симеон Велики - златен, грамота и парична награда получиха генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев, филмовият режисьор Владимир Краев, сценаристът проф. д-р Марин Дамянов, режисьорът и сценарист Пантелей Цанков, дългогодишният директор на "Държавен куклен театър" - Бургас Христина Арсенова-Андреева, журналистът и кинодраматург Зелма Алмалех, актрисата Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, изследователят и автор Неда Антонова и основателят на "Двора на Кирилицата" в Плиска - Карен Алексанян.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство "Златен век" - печат на Цар Симеон Велики - сребърен, грамота и парична награда са отличени режисьорът, художник и аниматор Велислав Казаков, режисьорът Камен Калев, сценаристът доц. д-р Невелина Попова, заместник-директорът на Регионална народна библиотека "П.Р. Славейков" - Велико Търново д-р Иван Ангелов, сценаристът, режисьор и бивш ректор на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев и авторът на сборници с разкази и новели Христо Славов.

С плакет "Принос в развитие на културата" и грамота за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство получиха директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов, ръководителят на школа за класически и модерен танц Вероника Братанова-Димитрова, продуцентът и художник Весела Данчева-Богданова, писателката и поетеса Мария Пеева, Ансамбъл да народни песни "Китна Тракия" при НЧ "Тракия 2008" гр. Хасково, авторът на сборници с разкази и новели проф. Банко Банков, чл.-кор. проф. Владко Панайотов, поетът и журналист Венко Евтимов, поетесата Маргарита Петкова, филологът доц. Петър Хаджинаков и писателката и белетрист Албена Фурнаджиева.

Снимки: БТА

На церемонията присъстваха също заместник-министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Георги Султанов.

#принос към културата #награда "Златен век" #култура

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
5
Парното в София вероятно ще бъде пуснато около 5-7 ноември
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
6
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: У нас

Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик
Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик
Бус се запали в Ямбол (ВИДЕО) Бус се запали в Ямбол (ВИДЕО)
Чете се за: 00:22 мин.
До 23° днес, в цялата страна ще бъде слънчево До 23° днес, в цялата страна ще бъде слънчево
Чете се за: 02:22 мин.
Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева Двама мъже с обвинение за телефонна измама за 55 000 лева
Чете се за: 01:30 мин.
"Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители "Четящ автобус" тръгва из Варна в навечерието на Деня на народните будители
Чете се за: 00:37 мин.
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Разбиха две наркобази в София, задържаха 64 души
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски Апелативният съд в Бургас потвърди доживотната присъда на Станимир Рагевски
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Напусна ни Иван Тенев Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да има ваксинации
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Шефовете на ДАНС и ДАТО ще се избират от Народното събрание
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха и за какво...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ