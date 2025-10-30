БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:40 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Запази

"На равна основа" с Русия и Китай, заяви американският президент

Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил Пентагонът да започне изпитания на ядрени оръжия "на равна основа" с Русия и Китай, внезапно вмъквайки ядрени въпроси в дискусията точно преди срещата си с китайския си колега Си Цзинпин по време на важен търговски форум в Кьонджу, Южна Корея, посочва в. "Вашингтон пост".

Това съобщение бележи обрат в десетилетната ядрена политика на САЩ, който може да има достигащи далече последствия за отношенията с противниците на САЩ, въпреки че публикацията на Тръмп в "Трут Соушъл" не съдържаше много подробности за това какво ще включват тестовете.

Последният ядрен тест в САЩ бе проведен през 1992 г., преди президентът Джордж Х. У. Буш да наложи мораториум върху подобни действия в края на Студената война.

Тръмп заяви, че ще нареди на Министерството на войната да проведе тестовете, но за ядрените тестове отговаря Министерството на енергетиката, отбелязва "Вашингтон пост".

Не е ясно кога или дали военните ще проведат тест, нито какво е имал предвид президентът под рестартиране на тестовете "на равни начала", посочва Си Би Ес нюз.

Тръмп написа в "Трут Соушъл", че решението му е и в отговор на тестовите програми на други страни.

"Вашингтон пост" припомня, че в сряда Русия обяви, че е тествала успешно ядрено задвижвано супер торпедо, наречена "Посейдон", и похвали успешния тест на ядрено задвижвана крилата ракета само три дни по-рано. "Вашингтон пост" обаче отбелязва, че досега Путин се е въздържал от тестване на ядрено оръжие или провеждане на ядрена експлозия.

Първата администрация на Тръмп обсъди провеждането на ядрен тест през 2020 г., а високопоставен служител от администрацията заяви пред "Вашингтон пост" по това време, че демонстрирането на способността на САЩ да проведат тест би било полезен инструмент за преговори с Пекин и Москва, припомня вестникът.

Но такава ескалация би могла да подкопае последните действия на Тръмп да се утвърди като "президент на мира", доколкото той води глобална кампания за Нобелова награда за мир и се опитва да успокои напрежението с основния геополитически съперник на САЩ.

Огласените от Тръмп намерения за ядрените опити будят тревога сред експертите по контрол над въоръженията, които заявиха, че това е ненужно и ескалира напрежение.

"Съединените щати нямат технически, военни или политически причини да възобновят тестовете на ядрени експлозии", заяви Дарил Кимбол, изпълнителен директор на Асоциацията за контрол над въоръженията.

Кимбол добави, че Националната администрация за ядрена сигурност, федералната агенция, която контролира изпитанията, не е подготвена да възобнови изпитанията незабавно и че "ще са необходими най-малко 36 месеца, за да се възобновят подземните ядрени изпитания в бившия изпитателен полигон в Невада".

От 1945 г. насам по света са проведени над 2000 опити с ядрени взривове, но повечето страни са спрели ядрените опити през 90-те години на миналия век. Последната ядрена експлозия в Китай е през 1996 г., а в Москва - през 1990 г., в последните дни на Съветския съюз. Рядкото изключение е последният ядрен опит, проведен от Северна Корея през 2017 г.

Много държави – включително САЩ, Русия и Китай – са подписали Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити от 1996 г., който забранява "всякакви експлозии с ядрени оръжия или други ядрени експлозии".

Договорът обаче никога не влезе в сила, тъй като няколко ключови държави, включително САЩ, не го ратифицираха.

Насред дипломатическата си обиколка с високи залози президентът Тръмп заплаши в социалните мрежи, че ще възобнови ядрените опити за първи път от 33 години, посочва "Ню Йорк таймс". Вестникът отбелязва, че заплахата е отправена само минути преди да се срещне със Си Цзинпин, президентът на Китай, чиято страна реализира едно от най-бързите разширявания на ядрен арсенал на планетата.

Макар че Китай разширява арсенала си, страната не е тествала ядрено оръжие от 1996 г., припомня вестникът.

В публикацията си в "Трут соушъл" Тръмп посочи, че САЩ имат повече ядрени оръжия от всяка друга страна, което било резултат от действията му през първия му мандат като президент. Русия била на второ място, а Китай – на трето. Експертите веднага посочиха, че това не е вярно: Русия има най-много ядрени оръжия в момента, пише "Зюддойче цайтунг".

Също така вестникът отбелязва, че доколкото Тръмп не уточни в публикацията си какъв вид тестове има предвид и използва сравнението "на равна нога" с двете страни, които има предвид – Китай и Русия – това би трябвало да означава, че няма да бъде взривена атомна бомба: от 90-те години насам никоя страна освен Северна Корея не е тествала ядрени оръжия.

Последният ядрен опит от САЩ, с кодово име "Дивайдър", е проведен на 23 септември 1992 г. на място, което сега се нарича Национален обект за сигурност на Невада. Тогавашният президент Джордж Х. У. Буш обяви мораториум върху подземните ядрени опити през същата година. САЩ обаче все още имат възможността да възобновят тестовете на Националния обект за сигурност на Невада, посочва "Гардиън".

Вестникът посочва, че въпреки многократните изявления както от Москва, така и от Вашингтон за желанието им да спрат надпреварата във въоръжаването, е постигнат малък напредък. Кремъл наскоро критикува стремежа на Тръмп да разработи противоракетен щит – известен като " Златният купол" – който според него би направил САЩ неуязвими за атака.

"Гардиън" също така припомня, че през декември 2016 г. Тръмп написа в Tуитър: "Съединените щати трябва значително да укрепят и разширят ядрения си капацитет, докато светът не се вразуми по отношение на ядрените оръжия.“

#тестове на ядрени оръжия #Тръмп

Последвайте ни

ТОП 24

18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
2
Полски изтребители прехванаха и ескортираха руски самолет
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо "Посейдон"
3
Путин: Огромен успех - изпитахме подводното ядрено суперторпедо...
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи, поругали Мемориала на Холокоста
4
7 години затвор и глоба от 75 000 евро грози четирима българи,...
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
5
260 млн. евро са заложени за увеличение на заплатите на младите лекари
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на Наталия Киселова
6
В НС: Оставка, а след нея избор - Рая Назарян седна на мястото на...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: САЩ и Канада

"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните й активи
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните й активи
Духът на Хелоуин се развихря в САЩ (СНИМКИ) Духът на Хелоуин се развихря в САЩ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
"Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин "Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин
Чете се за: 02:47 мин.
САЩ премахнаха санкциите срещу босненския сръбски лидер Милорад Додик САЩ премахнаха санкциите срещу босненския сръбски лидер Милорад Додик
Чете се за: 00:45 мин.
Тръмп в Южна Корея: Споразумение за инвестиции между Сеул и Вашингтон Тръмп в Южна Корея: Споразумение за инвестиции между Сеул и Вашингтон
Чете се за: 02:15 мин.
Сенатът на САЩ не постигна съгласие за смяната на часовото време Сенатът на САЩ не постигна съгласие за смяната на часовото време
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните й активи
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев Борисов се подписа в подписката за оставката на шефа на КПК Антон Славчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей отваря врати "20 години чакахме този момент": Големият Египетски музей отваря врати
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с ядрени оръжия
Чете се за: 07:40 мин.
По света
При 95% обработени изборни протоколи в Нидерландия: Кой ще спечели...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
КНСБ: Готови сме на протести, ако минималната работна заплата...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"Чест е да се видим": Приключи срещата между Доналд Тръмп...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ