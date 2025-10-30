Китай се надява САЩ да се придържат към мораториума върху ядрените опити

Китай се надява, че САЩ ще спази ангажимента си за мораториум върху ядрените опити и задълженията си по договора за забрана на изпитанията на ядрени оръжия, заяви китайското Външно министерство, цитирано от Ройтерс.

В отговор на въпрос за възобновяването на ядрените опити от президента на САЩ Доналд Тръмп, говорителят на Министерството Гуо Цзякун заяви, че Китай се надява Вашингтон да не нарушава глобалния стратегически баланс и стабилност.

Китайското Министерство на отбраната, от своя страна, заяви, че Пекин поддържа отворена позиция по отношение на развитието на военните отношения със САЩ.