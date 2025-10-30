Опозицията коментира продажбата на рафинерията "Лукойл" в Бургас

Според приетите на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите от депутатите миналата седмица, продажбата на активи на руската „Лукойл" в България ще става с решение на правителството и след проверка и доклад от ДАНС.

В парламента коментари по темата с продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" направиха само от опозицията.