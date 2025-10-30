Опозицията коментира продажбата на рафинерията "Лукойл" в Бургас

Според приетите на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите от депутатите миналата седмица, продажбата на активи на руската „Лукойл" в България ще става с решение на правителството и след проверка и доклад от ДАНС.
В парламента коментари по темата с продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" направиха само от опозицията.
Асен Василев - председател на ПП: "За компанията "Гънвор" - един от основателите е Генадий Тимченко, който след като е санкциониран от офиса за контрол на чуждестранните активи на Щатите, излязъл от компанията, така че трябва да се види дали въобще на тази компания ще бъде позволено да купи "Лукойл". Междувременно правителството задължително трябва да има план Б. Защото ако не се позволи тази сделка, ние трябва да осигурим непрекъсваемост на доставките на горива. Това означава, че българското правителство трябва да има ясен план как ще си купува суровия петрол, как ще се извършват транзакциите по продажба на горивата в страната. Ще влезе ли специален управител в "Лукойл"? Този специален управител с какъв екип ще влезе? По времето на академик Денков имаше подготвен такъв план, след което, до колкото знам, по времето на служебните кабинети този план е бил абсолютно замразен."
Костадин Костадинов - председател на "Възраждане": "Трябваше веднага да започнат разговори с американската администрация, за да се направи това, което германците направиха с Роснефт. Това не се случи. Второто нещо, което трябваше да се направи е паралелно с това да започнат веднага, дори ако щете съвсем първични преговори, разговори с "Лукойл" за закупуване или да го кажем в нашия случай обратно - изкупуване на "Нефтохима", защото в крайна сметка той беше българска държавна собственост допреди 26 години."