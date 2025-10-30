Български ученици ще участват на световно по волейбол

Волейболния отбор на момичетата от варненското училище „Добри Чинтулов“ отиват на световните ученически игри U15 в Китай през декември. Това стана възможно благодарение на дарения. Сред дарителите е и Комисията по финанси и бюджет във Варна, която отпусна 30 хиляди лева, за да могат момичетата да пътуват до Китай.



Отборът по волейбол на училището има утвърдени традиции и впечатляващи резултати. Момичетата са вицешампиони на Републиканското първенство по волейбол през миналия сезон на финалите в Етрополе.



Освен това тимът е първи в Зоналните ученически игри за момичета V-VII клас през сезоните 2023-2024 и 2024-2025, първи в Общинските ученически игри във Варна за същите години и три поредни години заемат първо място в „Ученическа купа Варна“.



За сбъднатата мечта на момичета вижте подробности във видеото!