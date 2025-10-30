БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Български ученици ще участват на световно по волейбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е в Китай в края на годината.

бг 60 мин волейбол
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Волейболния отбор на момичетата от варненското училище „Добри Чинтулов“ отиват на световните ученически игри U15 в Китай през декември. Това стана възможно благодарение на дарения. Сред дарителите е и Комисията по финанси и бюджет във Варна, която отпусна 30 хиляди лева, за да могат момичетата да пътуват до Китай.

Отборът по волейбол на училището има утвърдени традиции и впечатляващи резултати. Момичетата са вицешампиони на Републиканското първенство по волейбол през миналия сезон на финалите в Етрополе.

Освен това тимът е първи в Зоналните ученически игри за момичета V-VII клас през сезоните 2023-2024 и 2024-2025, първи в Общинските ученически игри във Варна за същите години и три поредни години заемат първо място в „Ученическа купа Варна“.

За сбъднатата мечта на момичета вижте подробности във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
5
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
6
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Специално за БНТ

Вера Маринова: Изключително важна е обективността при отразяване на спортни събития, всеки коментатор трябва да има чувство за мярка
Вера Маринова: Изключително важна е обективността при отразяване на спортни събития, всеки коментатор трябва да има чувство за мярка
Журналистът на БНТ Моника Симеонова получи приза "Вера Маринова" в категория коментар Журналистът на БНТ Моника Симеонова получи приза "Вера Маринова" в категория коментар
Чете се за: 02:25 мин.
Спортисти от Пловдив със силно представяне на световното по таекуондо Спортисти от Пловдив със силно представяне на световното по таекуондо
Чете се за: 01:30 мин.
На празник на военния спорт в Пловдив ще се състои демонстрация на умения в различни дисциплини На празник на военния спорт в Пловдив ще се състои демонстрация на умения в различни дисциплини
Чете се за: 02:30 мин.
Христо Велков: Необходима е много работа Христо Велков: Необходима е много работа
Чете се за: 01:37 мин.
Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ