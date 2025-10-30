Новините 30.10.2025 г.

Акценти за деня:

Доналд Тръмп започва тестове с ядрени оръжия

Доналд Тръмп обяви, че е наредил на американската армия да започне тестове с ядрени оръжия. Новината е оповестена преди среща с китайския лидер Си Дзинпин. Тръмп заяви, че САЩ имат най-много ядрени оръжия в света и са ги обновили още в първия му мандат.

В какво вярват българите?

Социологическа агенция "Тренд" оповести резултати от интересно проучване. Според тях, младите българи вярват в астрологията повече от възрастните. Най-широко разпространеното убеждение е, че "всичко се връща".

Мащабна езотерична изложба в Лондон

В Лондон е отворена изложба, посветена на тайните на окултното, свръхестественото и загадките на света. Експозицията се нарича "Тъмни тайни: Езотеричната изложба" и включва над 1000 предмета.

AI система за рециклиране във Великобритания предотвратява пожари от батерии

Все повече батерии от телефони, лаптопи и електронни играчки попадат в битовите отпадъци и предизвикват пожари в сметосъбиращи камиони и рециклиращи инсталации. Във Великобритания нова система с изкуствен интелект открива и премахва батерии от боклука, преди да причинят инциденти.

Холивудска среща на ученици с аниматора Владимир Тодоров

Аниматорът Владимир Тодоров, работил за Warner Bros., Sony Pictures, Disney, Universal и други големи студия разговаря с ученици от Професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова", 8-ми Б-клас, специалност "Компютърна анимация".

СПОРТ

Денис Данев донесе първи медал за България от Европейското първенство по вдигане на тежести за юноши

Денис Данев донесе първи медал за България от Европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки до 19 години и мъже и жени до 23 години в Дурас, Албания. В категория до 60 кг при мъжете до 23 години Данев спечели сребърен медал в двубоя с 259 кг, както и сребро в изтласкването със 146 кг.

Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов

Ще ви покажем един от водещите на спортните новини, за когото работата в БНТ е изживяна мечта. Нашите водещи Макси и Борис си смениха местата с Бюлент Мюмюнов и му зададоха въпроси за журналистиката, адреналина при коментирането и контактите му със спортистите и публиката.