След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

Новините 30.10.2025 г.

Чете се за: 02:52 мин.
Деца
Акценти за деня:

Доналд Тръмп започва тестове с ядрени оръжия

Доналд Тръмп обяви, че е наредил на американската армия да започне тестове с ядрени оръжия. Новината е оповестена преди среща с китайския лидер Си Дзинпин. Тръмп заяви, че САЩ имат най-много ядрени оръжия в света и са ги обновили още в първия му мандат.

В какво вярват българите?

Социологическа агенция "Тренд" оповести резултати от интересно проучване. Според тях, младите българи вярват в астрологията повече от възрастните. Най-широко разпространеното убеждение е, че "всичко се връща".

Мащабна езотерична изложба в Лондон

В Лондон е отворена изложба, посветена на тайните на окултното, свръхестественото и загадките на света. Експозицията се нарича "Тъмни тайни: Езотеричната изложба" и включва над 1000 предмета.

AI система за рециклиране във Великобритания предотвратява пожари от батерии

Все повече батерии от телефони, лаптопи и електронни играчки попадат в битовите отпадъци и предизвикват пожари в сметосъбиращи камиони и рециклиращи инсталации. Във Великобритания нова система с изкуствен интелект открива и премахва батерии от боклука, преди да причинят инциденти.

Холивудска среща на ученици с аниматора Владимир Тодоров

Аниматорът Владимир Тодоров, работил за Warner Bros., Sony Pictures, Disney, Universal и други големи студия разговаря с ученици от Професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова", 8-ми Б-клас, специалност "Компютърна анимация".

СПОРТ

Денис Данев донесе първи медал за България от Европейското първенство по вдигане на тежести за юноши

Денис Данев донесе първи медал за България от Европейското първенство по вдигане на тежести за юноши и девойки до 19 години и мъже и жени до 23 години в Дурас, Албания. В категория до 60 кг при мъжете до 23 години Данев спечели сребърен медал в двубоя с 259 кг, както и сребро в изтласкването със 146 кг.

Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов

Ще ви покажем един от водещите на спортните новини, за когото работата в БНТ е изживяна мечта. Нашите водещи Макси и Борис си смениха местата с Бюлент Мюмюнов и му зададоха въпроси за журналистиката, адреналина при коментирането и контактите му със спортистите и публиката.

Напусна ни Иван Тенев
1
18-годишната руска улична музикантка Наоко беше осъдена повторно на 13 дни затвор
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
4
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
Близки на убитото в мол момче протестираха в София
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Протест в "Люлин" заради кризата с боклука
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Шарката по животните: Земеделското министерство реши, че няма да...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Европейската централна банка остави непроменени лихвените проценти...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Край на търговската война между САЩ и Китай
Чете се за: 04:42 мин.
По света
