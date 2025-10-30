В навечерието на Хелоуин - мащабна езотерична изложба в Лондон

В Лондон е отворена изложба, посветена на тайните на окултното, свръхестественото и загадките на света. Експозицията се нарича "Тъмни тайни: Езотеричната изложба" и включва над 1000 предмета.

Сред експонатите са най-голямата колекция в Европа от прокълнати кукли, комплект за лов на вампири от XIX век и миниатюрни глави на войни от амазонските племена Шуар.

Организаторите припомнят, че Хелоуин има езически корени и произлиза от древни келтски и друидски ритуали, посветени на края на лятото и паметта на мъртвите.