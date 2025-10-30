В какво вярват българите?

Социологическа агенция "Тренд" оповести резултати от интересно проучване. Според тях, младите българи вярват в астрологията повече от възрастните.

Най-широко разпространеното убеждение е, че "всичко се връща" (карма) – 65% от анкетираните вярват в това. Почти половината българи смятат, че съдбата е отчасти предопределена и отчасти резултат от личен избор.

38% (малко над 2 милиона българи) признават, че са посещавали гледачка или ясновидка, а 14% – астролог. Жените значително по-често прибягват до подобни консултации. Всеки втори вярва, че има хора със свръхестествени способности, както и че съществуват тайни общества, които управляват света.