Силен вятър и студено начало на Новата година

През последните часове вятърът отслабна, но на много места в страната все още беше доста силен. Най-сериозни пориви бяха отчетени в Сливен – до 120 км/ч, на Черни връх – около 100 км/ч, както и в Пазарджик и Оряхово – около 70 км/ч.

И утре времето ще остане ветровито. Очаква се силен северозападен вятър с пориви до 90 км/ч, за което е обявено предупреждение в цялата страна.

Температурите ще са ниски – сутрин между минус 5 и плюс 1 градус, а през деня – от 5 до 10 градуса. В София ще е около 6, а по морето – до 11 градуса. Валежи почти няма да има, но облачността ще се увеличи.

В планините ще продължи да духа бурен вятър и опасността от лавини остава висока. По върховете температурите ще са под нулата.

В Европа времето ще е предимно слънчево, но в Северна и Източна Европа ще има сняг. В Южна Гърция се очакват дъждове и гръмотевици, а на Балканите – силен вятър.

У нас и в последния ден от годината ще бъде студено и ветровито, а в новогодишната нощ са възможни слаби превалявания от сняг. По-топло време се очаква през първите дни на новата година.