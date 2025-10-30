Доналд Тръмп започва тестове с ядрени оръжия

Доналд Тръмп обяви, че е наредил на американската армия да започне тестове с ядрени оръжия. Новината е оповестена преди среща с китайския лидер Си Дзинпин.

Тръмп заяви, че САЩ имат най-много ядрени оръжия в света и са ги обновили още в първия му мандат. Не е ясно какви точно тестове има предвид (реални експлозии, симулации или друго).

Русия също се похвали, че е тествала ново супер торпедо и ракета с ядрено задвижване. Темата за ядрените оръжия е много чувствителна. Свързана е с глобалната сигурност, войни и международни отношения, води до надпревара и нови конфликти.

Политическият ефект е опит на Тръмп да покаже сила пред избирателите си, но това може да е просто пиар ход, а не реална заповед, тъй като все още няма потвърждение от Пентагона.