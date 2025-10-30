Германска фирма използва обира в Лувъра за реклама

Френската полиция арестува още петима заподозрени, свързани с кражбата на бижута за 88 милиона евро от Лувъра.



Един от арестуваните е разпознат чрез ДНК следи, оставени на местопрестъплението. Не е ясно дали всички са заподозрени за пряко участие в обира.

Телефони и други предмети, открити у задържаните, са помогнали на разследващите да проучат комуникацията между престъпниците.

В същото време германска фирма използва обира за реклама.

Крадците са проникнали в музея чрез стълба на малка компания от Дортмунд и производителят публикува снимка на камиона с повдигач в социалните мрежи, като добави новия си находчив лозунг "Когато искате да действате бързо".