Много слънчеви часове в близките дни

Много слънчеви часове ще има и в близките дни, но и все повече райони с мъгли, на места трайни.

Ще се задържи и по-топло от обичайното за края на октомври и началото на ноември.

Днес максималните температури са по-високи от вчера - 18° в София и Видин, 19 в Пловдив, 21 във Варна и 25 във Велико Търново.

Утре максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°, на морския бряг - между 19° и 21°. Преди обяд на места в равнините видимостта ще е намалена от мъгли, но в по-голямата част от страната през целия ден ще бъде слънчево.

За тези, които ще стават рано, минималните температури в последния ден от работната седмица в по-голямата част от страната ще бъдат ще бъдат между 1° и 7°, в София – около 2°, по Черноморието – от 7°до 10°.

По-ниски, около нулата ще бъдат за пореден ден в котловините, където ще има условия за слани.

И по Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с мъгли. Вятърът ще бъде слаб. Слабо ще бъде и вълнението на морето, а температурата на морската вода е от 16° до 18°.

Много добри условия за туризъм в планините и утре - предимно слънчево, със слаб вятър.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 11° на Алеко до 18° на Пампорово, в Банско и Смолян - около 17.

Продължава затоплянето и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде слънчево, както и в нашата страна - със сутрешни мъгли.

Интензивни и значителни по количество валежи се очакват северозападните райони на Пиренейския полуостров. Дъжд и гръмотевици ще има и в южните части от Апенините.

Ще вали и на Британските острови, където предстои захлаждане.

В близките дни минималните температури у нас слабо ще се повишат и в повечето райони ще бъдат между 5° и 10°.

През почивните дни максималните ще останат почти без промяна, но мъглите ще стават все по-трайни и дневните температури там ще остават съществено по-ниски.

Слънчево ще се задържи и в понеделник, но във вторник се очакват превалявания. Предстои и постепенно захлаждане.