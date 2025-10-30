Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката

България със световен пробив в науката и производство на ядрена енергия. Учени от Института по физика на твърдото тяло и Института по електроника вече са патентовали мощно гама излъчване, което е резултат само от ядрена реакция. Държавата ще финансира продължаването на проекта с 10 милиона лева.

След години на научноизследователски труд, учените в Института по физика на твърдото тяло провеждат експеримент като първо ускоряват неутрални частици, а след това правят и термоядрен синтез чрез лазер.

Проф. Любомир Ковачев, Институт по електроника - БАН: "С лазера много по-евтино и много по-ефективно може да се ускорят заредени частици."

Проф. Любомир Ковачев, Институт по електроника - БАН: "Вече знаехме как да ускоряваме неутрални частици и тогава възникна въпросът - добре, не може ли тези частици, атоми на леки елементи като хелий - да премахнем електронната обвивка и тогава, като я премахнем - по естествен начин с тази кинетична енергия - да ги натрупаме на едно място? И да създадем там условия за термоядрен синтез. И за наше голямо удовлетворение, ние тези неща ги изследваме от 9 години, успяхме да постигнем много мощно гама излъчване, което е резултат само от ядрена реакция".

Достижението е веднага патентовано. А интересът към българския експеримент от чужди лаборатории и институти нараства. Младите учени у нас също са заинтересовани.

Доц. Екатерина Йорданова, директор на ИФТТ - БАН: "В момента, в който успяхме теоретичните изследвания да ги потвърдим на различни етапи с експериментална работа - се обърнахме към млади учени, с които да разширим нашия екип и съответно да подготвим нови и млади специалисти, които ще са необходима част от екип, който ще продължи да разработва това така авангардно изследване."

Мария-Габриела Желева, асистент в ИФТТ - БАН: "Вярвам много, че България има на високо ниво експерименти и наука, които за съжаление много хора не достигат до нея като информация, но тя съществува. И е резултат на много дълги години работа и труд."

Ползите от експерименталния пробив са, че няма остатъчно радиационно излъчване, отпада необходимостта от съхранение на ядрени отпадъци. Държавата също показва интерес към експеримента и Министерството на иновациите и растежа отпусна 10 милиона лева, за да продължи разработката.

Доц. Екатерина Йорданова. директор на ИФТТ - БАН: "Започваме първа стъпка с изграждане на лаборатория, която да осигури всичките необходими стандарти и изисквания, за да продължим с експерименталната работа. Втората стъпка - при потвърждаване, анализиране, мащабиране и потвърждаване на всички процеси е изграждане на нов център, който вече ще бъде с европейско участие."

Проф. Любомир Ковачев, Институт по електроника - БАН: "Очакваме да бъде създаден термоядрен реактор на синтез, ако живот и здраве всичко върви както е по план.

БНТ: Възможно ли е той да е български?

- Това е надеждата."

Учени вече определиха българското постижение като революция в производството на ядрена енергия.