Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"

Факелно шествие за Деня на народните будители имаше тази вечер в столичния квартал "Люлин". То беше под надслов "Децата - нашето наследство по пътя на българските будители" и в него участваха 1000 факлоносци, сред които и много ученици. Със силата но огъня хората показаха почитта си към просветителите. Събитието беше организирано от район "Люлин".

Шествието тръгна в 18.00 часа от църквата "Св. Климент Охридски" и стигна до новостроящия се храм "Св. Патриарх Евтимий". В него се влючиха ученици, учители и граждани от комплекса. Изборът на маршрута не е случаен - църквите носят имената на едни от най-големите ни будители от Средновековието. А факлите показваха огъня, който още гори у нас като техни наследници.