След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
"20 години чакахме този момент": Големият...
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"

У нас
"Детските лица са озарени от факлите като символ на осъзнатото пробуждане на просвещението", каза кметът на "Люлин"

Снимка: Фейсбук група "Забелязано в Люлин"
Факелно шествие за Деня на народните будители имаше тази вечер в столичния квартал "Люлин". То беше под надслов "Децата - нашето наследство по пътя на българските будители" и в него участваха 1000 факлоносци, сред които и много ученици. Със силата но огъня хората показаха почитта си към просветителите. Събитието беше организирано от район "Люлин".

Шествието тръгна в 18.00 часа от църквата "Св. Климент Охридски" и стигна до новостроящия се храм "Св. Патриарх Евтимий". В него се влючиха ученици, учители и граждани от комплекса. Изборът на маршрута не е случаен - църквите носят имената на едни от най-големите ни будители от Средновековието. А факлите показваха огъня, който още гори у нас като техни наследници.

Георги Тодоров, кмет на "Люлин": "За първа година правим подобна инициатива, радва се на изключителна популярност и за мен е огромно щастие да видя толкова много детски лица, озарени от факлите като символ на осъзнатото пробуждане на просвещението, което всички искаме за нашите деца в "Люлин".

"Днес се събрахме да почетем приближаващия паметен празник."

"Левски, Паисий, Софроний Врачански."

"Любен Каравелов, Христо Ботев, Васил Левски."

