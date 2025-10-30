МЕЧ обвини двама депутати от "Величие" в изборно престъпление

МЕЧ представиха сигнал, разпратен до институциите, с твърдение за документно престъпление, а именно, че депутатът от "Величие" Мария Илиева не е попълвала деклрацията за регистрация на кандидатската листа от последните парламентарни избори, а вместо нея го е направил друг представител на партията - Стилияна Бобчева.

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Ако твърденията на Григор Здравков, за които той се подписва, че е бил пряк свидетел, са истина - това означава, че ПГ на "Величие" има депутат, който е незаконосъобразно в момента в този парламент. ПГ на "Величие" с 9 депутати не може да има. Този депутат е получавал заплата повече от половин година незаконосъобразно, участвал е в комисии незаконосъобразно, приемал е решения незаконосъобразно."