След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

МЕЧ обвини двама депутати от "Величие" в изборно престъпление

Милена Кирова
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
деница сачева радостин василев достойнство извини
Слушай новината

МЕЧ представиха сигнал, разпратен до институциите, с твърдение за документно престъпление, а именно, че депутатът от "Величие" Мария Илиева не е попълвала деклрацията за регистрация на кандидатската листа от последните парламентарни избори, а вместо нея го е направил друг представител на партията - Стилияна Бобчева.

Радостин Василев - председател на МЕЧ: "Ако твърденията на Григор Здравков, за които той се подписва, че е бил пряк свидетел, са истина - това означава, че ПГ на "Величие" има депутат, който е незаконосъобразно в момента в този парламент. ПГ на "Величие" с 9 депутати не може да има. Този депутат е получавал заплата повече от половин година незаконосъобразно, участвал е в комисии незаконосъобразно, приемал е решения незаконосъобразно."

#Радостин Василев #меч

Президентът Радев участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“
Президентът Радев участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“
Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план Екатерина Захариева за еврозоната: Процесът върви по план
Чете се за: 01:32 мин.
Опозицията коментира продажбата на рафинерията "Лукойл" в Бургас Опозицията коментира продажбата на рафинерията "Лукойл" в Бургас
Чете се за: 02:22 мин.
Депутатите отхвърлиха предложение за ограничаване на достъпа до власт на санкционирани по "Магнитски" Депутатите отхвърлиха предложение за ограничаване на достъпа до власт на санкционирани по "Магнитски"
Чете се за: 01:27 мин.
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро или 1213 лева
Чете се за: 02:17 мин.
Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик Пеевски поздрави новоизбраните общински съветници от Пазарджик
Чете се за: 01:32 мин.

Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката "Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ) В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките?
Чете се за: 04:52 мин.
България и еврото
Много слънчеви часове в близките дни
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
