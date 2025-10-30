Френската прокуратура иска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж

Френската прокуратура иска 2 до 4 години затвор за четиримата българи, нарисували графити по Мемориала на Холокоста в Париж.



Те са преследвани за това, че през май 2024 г. са нарисували „червени ръце“ върху Мемориала, на фона на подозрения за чужда намеса, свързана с Русия.

"Става дума почти за антисемитизъм от опортюнизъм", посочи прокурорът.

Двама от тримата обвиняеми са в ареста след екстрадиция от Хърватия и България. Третият, Мирчо Ангелов, ще бъде съден задочно, тъй като се укрива. Присъстващите в съдебната зала подсъдими хвърлиха вината върху отсъстващия си съучастник, наричайки Ангелов „лидер“ и отричайки каквито и да било идеологически мотиви.

Георги Филипов разказа, че е получил 1000 евро за участието си. Четвъртият обвиняем, също в ареста, е подведен под отговорност за съучастие, тъй като е резервирал настаняване и транспорт за останалите.