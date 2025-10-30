Александра Вътева: Лека-полека гледам към Формула 4

Първата жена пилот в шампионата на "Порше Карера Къп" е готова да поеме следващата крачка в кариерата си.
България може да има още един представител в състезания с едноместни болиди в автомобилните спортове. 21-годишната Александра Вътева е преминала тестове в академията на Формула 1 и има реална възможност да участва във Формула 4.
Макар че навлиза в автомобилните спортове на 16 години, прогресът на Вътева е забележителен. Българката е първата жена пилот в шампионата на "Порше Карера Къп", а дебютът ѝ е смайващ - тя остава втора на легендарната писта "Хокенхайм".
"Като дойде обаждането да направя теста във Формула 4, бях изключително изненадана. Много добре мина, прогресирах адски много и затова сега лека-полека гледам натам. Не съм толкова фокусирана върху Порше", сподели пред камерата на БНТ Вътева.
Тя се надява добрите резултати да привлекат и повече спонсори.
"Родителите ми финансират изцяло това нещо и е много трудно. Много, много трудно", категорична бе талантливата българка.
