Александра Вътева мечтае за подиум на "24-те часа на Льо Ман"

Българската автомобилна състезателка Александра Вътева заяви, че мечтае да се качи на подиума в "Порше Карера къп" и в "24-те часа на Льо Ман". Утре тя ще отпътува за Бахрейн, където ще участва в състезания от веригата на Порше.

Вътева, която е първата жена пилот в "Порше Карера къп", разказа на пресконференция за началото на кариерата си и състезанията, които участва в момента.

"Аз започнах много късно да се занимавам с автомобилизъм. Бях на 16 години и много исках да се науча да карам мотор. Започнах да карам картинг, участвах в няколко състезания в България и в Румъния. Там се запознах с българския клуб "Овърдрайв" и през 2023 година участвах в няколко състезания от веригата на Порше. Спечелих няколко подиума", заяви тя.

Българката се представя отлично през декември 2023-а, което я утвърждава като първата жена пилот на Порше и ѝ осигурява финансиране за състезанията през 2024-а.

В момента тя се състезава за "Лехнер Рейсинг", печели подиуми в няколко състезания и е поканена да стане член на "Айрън дамс" - престижен женски клуб в моторните спортове, който я подпомага и в следващите надпревари.

Утре тя заминава за Бахрейн, където отново ще участва в състезанията на Порше в Близкия изток.

"Щастлива съм, че успях да се включа в последните четири състезания и да завърша сезона по този начин. На Хокенхайм се вееше българския флаг, аз бях единствената жена в състезанието и единственият пилот от България. Най-големите трудности са свързани с финансирането. Само участието в състезанията струва около 350 000 евро на година, но без тестовете", коментира Вътева и разкри, че мечтае да се качи на подиума в "Порше Карера къп" в Германия и на "24-те часа на Льо Ман".

Българката заяви, че е много щастлива, тъй като е получила покана да участва в академията на Формула 1 за жени. Тя три пъти е избирана за "Талант на Порше" - програма, която подпомага талантите в автомобилния спорт, осигурява им обучение и менторство.

"Това е голямо признание за мен! Дава ми вяра и надежда, защото виждам, че моите качества се оценяват от най-големите експерти в автомобилния спорт", завърши Вътева.