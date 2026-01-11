290 състезатели ще премерят сили в Държавното първенство по спортна стрелба

От 13 до 18 януари 2026 година столичната зала „Арена 8888“ ще бъде сцена на Държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие. Националният шампионат ще събере близо 290 състезатели от цялата страна, които ще премерят сили в дисциплините пистолет и пушка на дистанция от 10 метра.

В надпреварата ще участват представители на всички възрастови групи – от юноши и девойки, през младежи, до мъже и жени, което гарантира оспорвани състезания и високо спортно ниво.

Веднага след края на държавното първенство София ще приеме и два международни турнира – „Нови олимпийски надежди“ и „Купа София“. В тях се очаква участие на стрелци от няколко държави, което ще придаде допълнителен международен заряд на събитието.

Всички стрелби ще се проведат в малката зала на „Арена 8888“, като входът за зрители ще бъде свободен.