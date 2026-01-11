БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:25 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

290 състезатели ще премерят сили в Държавното първенство по спортна стрелба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Шампионатът ще се проведе в периода 13-18 януари.

злато мирослава минчева турнира купата българия спортна стрелба
Слушай новината

От 13 до 18 януари 2026 година столичната зала „Арена 8888“ ще бъде сцена на Държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие. Националният шампионат ще събере близо 290 състезатели от цялата страна, които ще премерят сили в дисциплините пистолет и пушка на дистанция от 10 метра.

В надпреварата ще участват представители на всички възрастови групи – от юноши и девойки, през младежи, до мъже и жени, което гарантира оспорвани състезания и високо спортно ниво.

Веднага след края на държавното първенство София ще приеме и два международни турнира – „Нови олимпийски надежди“ и „Купа София“. В тях се очаква участие на стрелци от няколко държави, което ще придаде допълнителен международен заряд на събитието.

Всички стрелби ще се проведат в малката зала на „Арена 8888“, като входът за зрители ще бъде свободен.

#Държавно първенство по спортна стрелба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дига на река Струма край Батановци се скъса
1
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
2
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
3
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
4
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
5
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
6
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Още

България не успя да се класира за квалификациите за европейското по хандбал
България не успя да се класира за квалификациите за европейското по хандбал
Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Игрите в Италия Андреа Бочели ще участва в церемонията по откриването на Игрите в Италия
Чете се за: 01:32 мин.
"Истории от Олимпийските игри", епизод 1 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина "Истории от Олимпийските игри", епизод 1 от поредицата посветена на Игрите в Милано/Кортина
Чете се за: 01:07 мин.
Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак Весела Лечева: Стефка Костадинова и Белчо Горанов вкараха олимпийското движение в батак
Чете се за: 04:42 мин.
Спортни новини 11.01.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 11.01.2026 г., 12:25 ч.
Зографски се класира убедително за основното състезание в Закопане Зографски се класира убедително за основното състезание в Закопане
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал Тежка катастрофа на пътя Разград-Попово, има загинал
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Затруднено е движението по пътя Смолян-Девин, заради голямо...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ