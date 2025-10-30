БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След ССУ: Предлагат минимална работна заплата от 620 евро...
Чете се за: 02:17 мин.
Срещата между Доналд Тръмп и Си Дзинпин: Какво си казаха...
Чете се за: 03:30 мин.
Над 50% от българите вярват в магии и свръхестествени сили
Чете се за: 02:55 мин.
Задържаха петима нови заподозрени за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
Напусна ни Иван Тенев
Чете се за: 00:40 мин.
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване...
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп нареди на Пентагона: Незабавен старт на тестове с...
Чете се за: 07:45 мин.
"20 години чакахме този момент": Големият...
Чете се за: 02:15 мин.
Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ)

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ)
Слушай новината

Стотици сръбски студенти започнаха марш от Белград до Нови Сад, за да отбележат годишнината от срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад миналия ноември, при което загинаха 16 души.

Трагедията предизвика национално протестно движение, водено от университетски студенти и преподаватели. То стана сериозно предизвикателство за 13-годишното управление на президента Александър Вучич.

Снимки: АП/БТА

Демонстрантите настояват за предсрочни избори, надявайки се да свалят Вучич и неговата популистка "Сръбска прогресивна партия". Основното възпоменание в Нови Сад е планирано да започне в 11:52 часа на 1 ноември пред жп гарата, с 16-минутно мълчание, последвано от речи на студенти.

#жп гара в Нови Сад #Сърбия #Нови Сад #шествие #трагедия #студенти #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
4
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
5
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
6
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Балкани

Визита на германския канцлер в Турция
Визита на германския канцлер в Турция
Прокуратурата обвини "Дистригаз" за взрива в Букурещ Прокуратурата обвини "Дистригаз" за взрива в Букурещ
Чете се за: 02:45 мин.
Гърция обяви план на стойност 2,5 млрд. евро за борба със заплахата от суша Гърция обяви план на стойност 2,5 млрд. евро за борба със заплахата от суша
Чете се за: 01:42 мин.
САЩ частично изтегля контингента си от Румъния САЩ частично изтегля контингента си от Румъния
Чете се за: 01:25 мин.
Хиляди на протест срещу мерките за икономии в Румъния Хиляди на протест срещу мерките за икономии в Румъния
Чете се за: 00:37 мин.
Срутила се е 7-етажна жилищна сграда в Турция, търсят оцелели Срутила се е 7-етажна жилищна сграда в Турция, търсят оцелели
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката "Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ) В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
В памет на Иван Тенев: БНТ 1 ще излъчи "Вечният бохем"
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Рязък скок на влоговете - какви са условията на банките?
Чете се за: 04:52 мин.
България и еврото
Много слънчеви часове в близките дни
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ