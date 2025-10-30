Започва мащабният ремонт на пътя между Рудозем и Смолян

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рестартиране на забавени с години ремонти на пътища обеща днес регионалният министър Иван Иванов в Родопите. И даде официален старт на ремонта на третокласния път между Рудозем и Смолян.

Пътната агенция планира обновяване на отсечката още преди 10 години. Средства за ремонта обаче не са осигурени. Сега за него са отделени над 51 милиона лева - от националния бюджет и по европейската програма за развитие на регионите.

Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройството: "Този проект е изключително важен за всички сектори тук в Смолянско и Рудозем, разбира се, и за туризъм, и за икономика... Десетки съоръжения ще бъдат ремонтирани, отводнявания, укрепване на стени и така нататък, т.е. основният ремонт означава, че ще имаме буквално чисто нов път."

Изтощени от чакане, част от местните хора все още не вярват, че пътят ще бъде оправен. А други признават, че лошото му състояние пречи на развитието на туризма.

Захари Хаджиев - жител на с. Полковник Серафимово: "Имаме доста приятели, които искат да посещават нашето село, дали ще бъде в къща за гости или просто харесват нашия район и единствено ни казват: "Ох, много е лош пътят."

Съби Кайджиев - жител на с. Полковник Серафимово: "Докато не се извърши самият ремонт и докато не повървиме вече с него по този път, поне един месец, няма да повярвам, че това ще стане."

Срокът за изпълнение на ремонта е 450 дни, но от фирмата изпълнител обещаха да приключат с дейностите предсрочно.

