НА ЖИВО: Първо четене на промени в Закона за енергийната ефективност в НС

Депутатите включиха допълнителна точка в дневния ред за пленарния ден – първо четене на промени в Закона за енергийната ефективност.

Законопроектът е внесен от Павела Митова („Има такъв народ“), Драгомир Стойнев („БСП-Обединена левица“), Делян Добрев (ГЕРБ-СДС) и Станислав Анастасов („ДПС-Ново начало“).

След това парламентът ще разгледа на първо четене изменения в Закона в защита на потребителите.

Предварителната програма на депутатите предвиждаше първо четене на Закона за защита на потребителите. В него се определя регламента за изземването на опасни продукти и предоставяне на правна защита на потребителите в този случай.

Глобата например за пускане на пазара на продукт, който не е придружен от указания и информация на български език е до 1500 лв. за еднолични търговци и до 5000 за юридически лица.

Глоби до 30 000 лв. се предвиждат при неизпълнено предписание за безопасност на продуктите.

КЗП е връзката с европейската система за обмен на информация за опасни продукти.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, който ще продължи три часа.

В него ще участват вицепремиерите Атанас Зафиров и Гроздан Караджов, както и министрите Георги Тахов, Петър Дилов, Жечо Станков, Даниел Митов, Георг Георгиев, Иван Иванов, Красимир Вълчев и Иван Пешев.