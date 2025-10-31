Слънчево, със сутрешни мъгли и днес

В сутрешните часове на места в равнините ще бъде с мъгли. Минималните температури ще бъдат между 1° и 7°, по Черноморието до 10°, но в котловините ще се задържат близки и по-ниски от 0°, в София – около 2°.

През деня ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°, в София – около 19°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с намалена видимост. Почти тихо време с максимални температури между 19° и 21°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1 - 2 бала.

В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16°, на 2000 метра – около 9°.

През следващите дни времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб вятър от южната четвърт.

Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутрин в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места и по-трайна в неделя и понеделник.

Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски в местата с трайна мъгла.

Във вторник вятърът ще се ориентира от север и с него ще проникне относително студен въздух. Видимостта в низините и котловините временно ще се подобри. Облачността ще се увеличи, повишава се вероятността за валежи на места. Дневните температури слабо ще се понижат.