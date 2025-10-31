Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн

Принц Андрю ще загуби титлата си на принц и ще напусне кралското си имение в Уиндзор.



Процесът започна след скандал заради връзките му със осъдения за сексуални престъпления финансист Джефри Епстийн.

Андрю вече се отказа от другите си кралски титли, включително "Херцог на Йорк". Братът на крал Чарлз ще се премести в частно имение, финансирано от монарха.

Покойната активистка Вирджиния Джуфре твърди, че е жертва на трафик на хора от Епстийн и Андрю, който продължава да отрича обвиненията.