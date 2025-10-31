С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви

Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови.



Министърът на информацията на Ямайка каза пред Ройтерс, че е потвърдена смъртта на най-малко 19 души в страната, но властите продължават издирвателните и спасителните операции.

Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и разхвърля отломки на голяма площ. Ураганът "Мелиса" е буря от пета категория, която е най-високата.

снимки: БТА

Ветровете му достигат почти 300 км/ч.

Армията на Ямайка извика персонал от резерва да се яви на служба, за да помогне със спасителните операции.