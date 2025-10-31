БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

 

С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Запази

Бурята остави хиляди хора без електричество и отнесе покриви на сгради

почти 300 ураганът мелиса взе жертви
Снимка: БТА
Слушай новината

Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови.

Министърът на информацията на Ямайка каза пред Ройтерс, че е потвърдена смъртта на най-малко 19 души в страната, но властите продължават издирвателните и спасителните операции.

Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и разхвърля отломки на голяма площ. Ураганът "Мелиса" е буря от пета категория, която е най-високата.

снимки: БТА

Ветровете му достигат почти 300 км/ч.

Армията на Ямайка извика персонал от резерва да се яви на служба, за да помогне със спасителните операции.

#ураганът "Мелиса" #Карибските острови #жертви

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
3
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
4
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
5
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
6
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Напусна ни Иван Тенев
5
Напусна ни Иван Тенев
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: По света

Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн
Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн
В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ) В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски марш тръгна от Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Аферата "Епстийн": Британският принц Андрю губи титлата си "принц" Аферата "Епстийн": Британският принц Андрю губи титлата си "принц"
Чете се за: 01:30 мин.
Френската прокуратура иска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж Френската прокуратура иска от 2 до 4 г. затвор за четиримата българи, осквернили Мемориала на Холокоста в Париж
Чете се за: 01:07 мин.
Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси американския щат Аляска Земетресение с магнитуд 5,7 разтърси американския щат Аляска
Чете се за: 00:20 мин.
Две партии с почти еднакви резултати след изборите в Нидерландия Две партии с почти еднакви резултати след изборите в Нидерландия
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Какви са параметрите на Бюджет 2026 и какво ни очаква?
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Чете се за: 02:37 мин.
Икономика
В навечерието на годишнината от трагедията в Нови Сад: Студентски...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ