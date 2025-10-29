Със скорост почти от 200 километра в час, ураганът "Мелиса" връхлетя Куба. Над 750 хиляди души са евакуирани. Независимо, че силата на стихията отслабна, опасенията са, че ще има много разрушения.

В Ямайка откъдето ураганът премина със скорост 295 километра в час, се съобщава за големи наводнения, изкоренени дърветата и счупени стълбове.

Спасителните екипи все още не могат да достигнат всички засегнати зони в югозападната част на Ямайка. Според климатолози, изключителната мощ на Мелиса вероятно се дължи на бързото затопляне на Световния океан.