Стихията "Мелиса" взе жертви още преди да стигне до Ямайка

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази

Ураганът е от най-високата степен

Ямайка - ураган - Мелиса
Снимка: БТА
Слушай новината

Най-малко четири са жертвите на урагана "Мелиса" още преди да навлезе на територията на Ямайка. Стихията приближава към западната част на страната. Премиерът на Ямайка предупреди, че това може да е най-лошата буря в региона досега.

Мелиса е ураган от категория 5 - най-високата степен. Максималната скорост на ветровете е 280 километра в час. Властите в Ямайка предупредиха, че в страната няма такава инфраструктура, която да може да удържи на ураган от категория 5.

Очаква се бурята да продължи към източната част на Куба. Урагани от такъв мащаб стават все по-често явление вследствие на глобалното затопляне. Те стигат и до бреговете на Съединените щати. Град Ню Орлиънс също се намира в опасната зона.

#ураганът "Мелиса" #жертви #Ямайка

