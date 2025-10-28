Чатботовете често грешат за новини

Анализ на BBC и други европейски медии показва, че около 45% от отговорите на чатботовете на новинарски запитвания съдържат грешки. Често срещани проблеми са сбъркани изречения, остаряла информация, грешни цитати и връзки, които не съответстват на цитираните източници.

AI моделите често не могат да различат мнения от факти и сатира от обикновени новини. Въпреки това, повечето британци се доверяват на тези новини и ако AI изопачи информацията, повечето хора ще загубят доверие в него и в оригиналния източник.