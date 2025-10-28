БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Новините 28.10.2025 г.

Акценти за деня:

ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕРНЕТ

Ново финансиране за института INSAIT от Google

Технологичният гигант Google отпуска 1 милион долара ново финансиране на INSAIT – института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет. Средствата ще подпомогнат развитието на програмата Explorer за талантливи ученици по информатика в България и нови изследвания в областта на изкуствения интелект.

"6-7" е новият онлайн хит сред тийнейджърите

Фразата "6-7" е нов онлайн хит и масов интернет мийм сред поколението Gen Alpha. През последните месеци шегата се превърна в кошмар за учителите, които не могат да си обяснят защо децта крещят тези числа постоянно.

Грешки в отговорите на чатботовете за новинарско съдържание

Анализ на BBC и други европейски медии показва, че около 45% от отговорите на чатботовете на новинарски запитвания съдържат грешки. Често срещани проблеми са сбъркани изречения, остаряла информация, грешни цитати и връзки, които не съответстват на цитираните източници.

ЛЮБОПИТНО

Интерактивни театрални постановки в Пловдив

Над 2000 деца от 11 пловдивски училища участваха в интерактивни театрални постановки на английски език. Целта е учениците да учат по-лесно, докато се забавляват, придобиват знания и развиват умения за комуникация и работа в екип.

Подготовка за Деня на мъртвите в Мексико

В Мексико се подготвят за Деня на мъртвите, 2 ноември, с парад по централните булеварди. Стотици хора се разходиха, облечени като атрактивни скелети с гримирани лица и пищни тоалети.

Две нови мечки в парка в Белица

Две мечки, брат и сестра на 7 години, на име Фрол и Фросия, пристигнаха от защитено убежище в Украйна в парка за мечки в Белица. Преди това са били атракция в хотел.

СПОРТ

Григор Димитров се завърна на корта с победа

Григор Димитров се завърна с победа (2:0 сета) срещу Джовани Перикар на Мастърс 1000 в Париж. Това е първият му мач след близо 4-месечно отсъствие, след като се отказа срещу тогавашния №1 Яник Синер на Уимбълдън.

ЦСКА 1948 победи Лудогорец с 5:4

Мач с 9 гола в Бистрица – ЦСКА 1948 нанесе първа загуба на шампиона Лудогорец през сезона с 5:4. Мачът включваше много попадения, два автогола и пропусната дузпа.

Подготовка за Деня на мъртвите в Мексико
Подготовка за Деня на мъртвите в Мексико
Чатботовете често грешат за новини Чатботовете често грешат за новини
Чете се за: 00:37 мин.
Без телефони дори в междучасие – Хърватия въвежда нови правила Без телефони дори в междучасие – Хърватия въвежда нови правила
Чете се за: 01:10 мин.
Над 40 вторични труса след земетресението в Турция, усетено и у нас Над 40 вторични труса след земетресението в Турция, усетено и у нас
Чете се за: 00:50 мин.
Състезание по тичане в сграда "Вортекс" в Швейцария Състезание по тичане в сграда "Вортекс" в Швейцария
Чете се за: 00:35 мин.
Нова награда "Детски Букър" Нова награда "Детски Букър"
Чете се за: 00:30 мин.

НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите за лекарите
НС отхвърли законопроекта, с който трябваше да се увеличат парите...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
Сигурност и правосъдие
Готов ли е Бюджет 2026 и какво предвижда?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Нетаняху нареди на израелската армия да нанесе удари в Газа
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Съветът за съвместно управление договори ротацията на председателя...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Румен Радев: България трябва да има много по-активна политика от...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко валежи и до...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури...
Чете се за: 06:52 мин.
У нас
