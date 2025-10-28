200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента

Близо 200 хиляди подписа за референдум с осем въпроса за еврозоната и членството в Европейския съюз са събрали от сдружение "Дойран - 2025".

Обработените близо 150 килограма бланки бяха внесени днес в деловодството на парламента. По закон Народното събрание има три месеца да се произнесе по предложението.