200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента

У нас
По инициатива на сдружение "Дойран - 2025"

Дойран 2025
Снимка: БТА/27.10.25
Близо 200 хиляди подписа за референдум с осем въпроса за еврозоната и членството в Европейския съюз са събрали от сдружение "Дойран - 2025".

Обработените близо 150 килограма бланки бяха внесени днес в деловодството на парламента. По закон Народното събрание има три месеца да се произнесе по предложението.

"Внасяме 200 000 подписа. Имаме осем въпроса, три от които касаят изхода от тази ситуация с влизането в еврозоната. Останалите са свързани със закона за прякото участие и искаме да облекчим условията за референдумите, по-малко бройки да се инициира референдум. Също така има въпроси, които защитават плащанията с кеш - това, което направиха Австрия и Унгария. А също така и известни ограничения по отношение на дигиталните плащания, дигиталното евро. Надявам се януари, февруари да има такъв референдум", коментира Румяна Ченалова, председател на сдружение "Дойран - 2025".

#еврозона #Европейски съюз #референдум

