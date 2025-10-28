Спортисти от Пловдив със силно представяне на световното по таекуондо

Със 7 титли и 23 медала се завърнаха българските национали от световното първенство по таекуондо в Италия. В надпреварата в отделните възрастови групи на Мондиала в неолимпийската версия на бойния спорт се включиха над 1400 състезатели от 73 страни.

Част от медалистите за България са от армейски спортен таекуондо клуб Тракия (Пловдив).

„Ние сме част от елита на света. И нашите състезатели на клуба и на Пловдив са неизменно част на националния отбор през всичките години, през които имаме представители. Радвам се и спокойно мога да заявя, че са надминали и продължават да надминат нашите успехи на старите състезатели. И се радвам, че имаме такова добро младо поколение. Естествено, винаги може и повече да изискват от себе си. Но не винаги и късметът е с нас. Така, надграждаме и продължаваме напред“, коментира пред БНТ Любина Лесова, европейски шампион по таекуондо.

„Не беше лесно, не мога да кажа, че съм доволна, защото играх за златния медал. Но, въпреки това, горе-долу добре“, добави Лилия Митрева, която се завърна с бронзов медал от планетарния шампионат в Йезоло, Италия.

