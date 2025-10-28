БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
Чете се за: 00:42 мин.
В разгара на есента: Очаква ни топъл ноември с малко...
Чете се за: 02:10 мин.
Съветът за съвместно управление договори ротацията на...
Чете се за: 02:42 мин.
България и "Райнметал" подписаха договор за...
Чете се за: 04:10 мин.

Спортисти от Пловдив със силно представяне на световното по таекуондо

Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Представители на АСТК Тракия отново демонстрираха високо майсторство.

таекуондо Пловдив
Със 7 титли и 23 медала се завърнаха българските национали от световното първенство по таекуондо в Италия. В надпреварата в отделните възрастови групи на Мондиала в неолимпийската версия на бойния спорт се включиха над 1400 състезатели от 73 страни.

Част от медалистите за България са от армейски спортен таекуондо клуб Тракия (Пловдив).

„Ние сме част от елита на света. И нашите състезатели на клуба и на Пловдив са неизменно част на националния отбор през всичките години, през които имаме представители. Радвам се и спокойно мога да заявя, че са надминали и продължават да надминат нашите успехи на старите състезатели. И се радвам, че имаме такова добро младо поколение. Естествено, винаги може и повече да изискват от себе си. Но не винаги и късметът е с нас. Така, надграждаме и продължаваме напред“, коментира пред БНТ Любина Лесова, европейски шампион по таекуондо.

Не беше лесно, не мога да кажа, че съм доволна, защото играх за златния медал. Но, въпреки това, горе-долу добре“, добави Лилия Митрева, която се завърна с бронзов медал от планетарния шампионат в Йезоло, Италия.

Подробности вижте във видеото!

На празник на военния спорт в Пловдив ще се състои демонстрация на умения в различни дисциплини
На празник на военния спорт в Пловдив ще се състои демонстрация на умения в различни дисциплини
Христо Велков: Необходима е много работа Христо Велков: Необходима е много работа
Чете се за: 01:37 мин.
Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа Димана Иванова: Не трябва да летим в облаците след една победа
Чете се за: 01:25 мин.
Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността Радослав Арсов: трябваше да си върнем увереността
Чете се за: 02:35 мин.
Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави Симона Атанасова: Пожелавам си да играем с желание и всички да са здрави
Чете се за: 01:05 мин.
Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство Петър Кънев: 15 отбора изявиха желание да играят в женското първенство
Чете се за: 01:37 мин.

