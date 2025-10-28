Заводът за боеприпаси по проекта с "Райнметал" ще осигури над 1000 нови работни места

Над 1 милиард евро инвестиции и над 1000 работни места във военно-промишления ни комплекс. Германския оръжеен гигант "Райнметал" и ВМЗ Сопот подписаха договор за съвместно предприятие, което ще строи завод за барут и боеприпаси.

Новата производствена мощност трябва да заработи до 14 месеца и годишно ще изнася 100 хиляди 155-милиметрови снаряди по НАТО-вски стандарт. Премиерът Росен Желязков определи инвестицията като стратегическа не само за България, но и за Европа.

След 8 месеца преговори изпълнителните директори на ВМЗ - Сопот Иван Гецов и на германския оръжеен гигант "Райнметал" Армин Папергер подписаха споразумение за съвместно дружество, което да изгради завод за производство на барут, 155-милиметрови снаряди и модулни зарядни системи по най-съвременни технологични стандарти.

"Ще инвестираме повече от 1 милиард евро в България и това е само началото. "Райнметал" ще инвестира и още, а също и други европейски партньори ще дойдат и ще инвестират в България. Причината за това, е че имаме страшно мотивирани хора тук в България и много добре образовани хора, като това ни дава възможност да очакваме, че България ще се превърне в център на компетентност в отбранителната промишленост в НАТО и Европейския съюз", каза Армин Папергер, изпълнителен директор на "Райнметал".

Премиерът Росен Желязков подчерта, че реализацията на този проект променя бъдещето на българската оръжейна индустрия. Осигурява трансфера на технологии, устойчиво икономическо партньорство и регионално развитие.

"Има и социални измерения, които също са отвъд откриването на над 1000 работни места, това са измерения, свързани с висококвалифицирана работна ръка, с образование, наука, регионално развитие, неща, които надминават конкретните очаквания от този проект и най-вече инвестиционната среда, която винаги се базира на една дума- доверие", коментира Росен Желязков, министър-председател.

Пред конференцията за отбрана, организирана от "Капитал", Армин Папергер подчерта, че отриването на над 1000 работни места са директния ефект от инвестицията на "Райнметал", но новото производство води след себе си откриването на още поне 2-3 хиляди работни места в съпътстващи производства.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че инвестицията на "Райнметал" е реализирана защото има редовно правителство.

"Още един завод ще направим. Това говорихме, за средните калибри. Този шанс, който имаме в момента, да развием нашата отбранителна промишленост с най-добрия етикет, който има в Европа, а те имат и много заводи в Америка. Така че производството да е тук. Имайте предвид, че в съвременните условия всичко това, което правим е под постоянна заплаха. Не само от кибер, от всякаква подривна дейност. Затова, уважаеми, когато ме критикувате, единствения шанс да направим правителство, да има стабилност беше този - с ИТН, с БСП и с ДПС. Много ме е яд, че с нашите колеги от ПП и ДБ дори в такива геостратегически сфери показаха отново тесногръдие и не могат да го видят", заяви Бойко Борисов, председател на ПГ на ГЕРБ - СДС.

По-рано днес на летище София Армин Папергер и екипът на "Райнметал" бяха посрещнати от Бойко Борисов. Там лидерът на ГЕРБ благодари, че в конкуренция с Унгария германския концерн е избрал България за своята инвестиция.