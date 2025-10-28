Google отпуска 1 милион долара ново финансиране на института INSAIT към СУ

Технологичният гигант Google отпуска 1 милион долара ново финансиране на INSAIT – института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет. Общата подкрепа на Google за института вече надхвърля 6 милиона долара.

Средствата ще подпомогнат развитието на програмата Explorer за талантливи ученици по информатика в България и нови изследвания в областта на изкуствения интелект. INSAIT е известен със свои езикови проекти, а подкрепата показва, че България се превръща в сериозен играч в света на изкуствения интелект.