ИЗВЕСТИЯ

Ураганът "Мелиса": Ветрове със скорост 280 км/ч ще ударят Ямайка

Христо Ценов от Христо Ценов
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Властите в Ямайка предупредиха, че в страната няма такава инфраструктура, която да може да удържи на ураган от категория 5

Ямайка ураганът Мелиса
Снимка: БТА
Силни ветрове и дъжд минаха през Ямайка, докато ураганът "Мелиса" приближава към западната част на страната. Премиерът на Ямайка предупреди, че това може да е най-лошата буря в региона досега.

"Мелиса" е ураган от категория 5 (най-високата степен), който бавно си проправя път през Карибите.

Вече е причина за най-малко 4 жертви в Хаити и Доминиканската република.

Максималната скорост на ветровете на "Мелиса" е 280 километра в час.

Властите в Ямайка предупредиха, че в страната няма такава инфраструктура, която да може да удържи на ураган от категория 5.

Бурята се очаква да продължи към източната част на Куба.

Урагани от такъв мащаб стават все по-често срещано явление с глобалното затопляне и стигат и до бреговете на Съединените щати. Град Ню Орлиънс също се намира в опасната зона.

#ураганът "Мелиса" #пострадали #жертви #Ямайка #ранени

