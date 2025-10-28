БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Има ли жертви след силното земетресение, което разлюля Турция?

Земетресението е било усетено на места в Западна Турция - Истанбул и Измир, съборени бяха най-малко три сгради, 22-ма души са ранени

жертви силното земетресение разлюля турция
Не се съобщава за жертви от земетресението късно снощи в Турция.

То удари град Синдирджи в западната област Балъкесир с магнитуд 6,1 по Рихтер. Съборени бяха най-малко три сгради, 22-ма души са ранени.

Трусът, който е станал около 23.00 ч. местно време късно снощи, е бил с дълбочина 10 километра.

Земетресението е било усетено на места в Западна Турция - Истанбул и Измир.

Трусовете бяха усетени и у нас в почти цяла Южна България.

