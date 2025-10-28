Тръмп и японският премиер подписаха две споразумения

Американският президент Доналд Тръмп и японският премиер Санае Такаичи подписаха две споразумения, след като се срещнаха в Токио.



Вашингтон ще инвестира 550 милиарда щатски долара в страната на изгряващото слънце, които ще бъдат използвани за отбрана и корабостроене.

Токио ще осигури доставки за Съединените щати на редкоземните си елементи.

Сделката идва след като Китай постави строги ограничения за износа на подобни елементи.

Тръмп ще се срещне и с представители на бизнеса в Япония преди да замине за последната спирка от визитата си - Южна Корея, където се очаква да се срещне със Си Дзинпин.